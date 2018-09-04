Голкипер «Ак Барса» Гарипов заявил, что не понимает, откуда в СМИ появилась информация о необходимости операции
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«Я не назвал бы это травмой. Это недомогание, которое пока не даёт мне тренироваться и играть в полную силу. Ничего серьёзного в этом нет. Не понимаю, откуда появилась информация про операцию», — приводит слова Гарипова пресс-служба «Ак Барса».
Он отметил, что после матча со СКА совместно с медицинским штабом было принято решение взять небольшую паузу, чтобы восстановиться и не усугубить повреждение.
«В хоккее такое встречается постоянно, поэтому не стоит делать из этого проблему. Моя задача сейчас —сосредоточиться на скорейшем восстановлении», — добавил спортсмен.
Ранее в СМИ появилась информация, что Гарипов получил серьёзную травму и может выбыть на длительный срок.