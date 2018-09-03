СМИ: Голкипер «Ак Барса» получил серьёзную травму и может выбыть на длительный срок
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- РИА Новости
Как сообщает «Реальное время», 27-летний вратарь получил травму позвоночника во время предсезонных сборов и играл в первом матче нового сезона против СКА с повреждением.
Отмечается, что сейчас Гарипов отстранён от тренировок и пройдёт углублённое медобследование. По информации издания, ему может потребоваться операция и длительное восстановление.
Ранее сообщалось, что СКА разгромил «Ак Барс» в первом матче сезона-2018/19 КХЛ.