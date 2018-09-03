СМИ: Голкипер «Ак Барса» получил серьёзную травму и может выбыть на длительный срок

Основной голкипер казанского клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Ак Барс» Эмиль Гарипов может выбыть на длительный срок из за серьёзной травмы.

Как сообщает «Реальное время», 27-летний вратарь получил травму позвоночника во время предсезонных сборов и играл в первом матче нового сезона против СКА с повреждением.

Отмечается, что сейчас Гарипов отстранён от тренировок и пройдёт углублённое медобследование. По информации издания, ему может потребоваться операция и длительное восстановление.

Ранее сообщалось, что СКА разгромил «Ак Барс» в первом матче сезона-2018/19 КХЛ.