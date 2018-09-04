Неймар считает, что «Ливерпуль» не сможет занять место в топ-4 по итогам сезона АПЛ

Нападающий французского «Пари Сен-Жермен» и сборной Бразилии Неймар дал свой прогноз на итоги сезона-2018/19 Английской премьер-лиги (АПЛ).

«Предсказать очень трудно, но чемпионат выиграет «Манчестер Сити». Вторым будет «Манчестер Юнайтед», на третьем месте «Челси», на четвёртом — «Тоттенхэм». «Ливерпуля» в четвёрке не будет», — приводит слова Неймара Express.

ПСЖ и «Ливерпуль» являются соперниками по группе C в Лиге чемпионов, в которую также попали «Наполи» и «Црвена Звезда».

Ранее стало известно, что Лионель Месси не вошёл в шорт-лист претендентов на звание лучшего футболиста 2018 года по версии ФИФА.