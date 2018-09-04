«Локомотив» не будет организовывать выезд фанатов на матч ЛЧ с «Галатасараем»

Короткая ссылка
Московский футбольный клуб «Локомотив» не будет организовывать выезд болельщиков в Стамбул на матч первого тура группового этапа Лиги чемпионов с «Галатасараем».
«Локомотив» не будет организовывать выезд фанатов на матч ЛЧ с «Галатасараем»
  • РИА Новости

«Клуб не будет делать организованный выезд для болельщиков в Стамбул. Данные меры приняты по соображениям безопасности», — приводит ТАСС слова представителя пресс-службы «Локомотива».

Отмечается, что клуб всё равно получит гостевую квоту на билеты.

 «Любой желающий может приобрести билет в клубе болельщиков московской команды и отправиться на игру самостоятельно», — добавили в клубе.

Матч «Галатасарай» — «Локомотив» состоится 18 сентября на «Тюрк Телеком Арене».

Ранее сообщалось, что в нынешнем сезоне «Локомотив» продал рекордное количество абонементов.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить