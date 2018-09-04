«Локомотив» не будет организовывать выезд фанатов на матч ЛЧ с «Галатасараем»

Московский футбольный клуб «Локомотив» не будет организовывать выезд болельщиков в Стамбул на матч первого тура группового этапа Лиги чемпионов с «Галатасараем».

«Клуб не будет делать организованный выезд для болельщиков в Стамбул. Данные меры приняты по соображениям безопасности», — приводит ТАСС слова представителя пресс-службы «Локомотива».

Отмечается, что клуб всё равно получит гостевую квоту на билеты.

«Любой желающий может приобрести билет в клубе болельщиков московской команды и отправиться на игру самостоятельно», — добавили в клубе.

Матч «Галатасарай» — «Локомотив» состоится 18 сентября на «Тюрк Телеком Арене».

Ранее сообщалось, что в нынешнем сезоне «Локомотив» продал рекордное количество абонементов.