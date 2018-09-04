Максименко признался, что готов подписать пожизненный контракт со «Спартаком»

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Голкипер московского «Спартака» Александр Максименко высказался о возможных вариантах развития своей карьеры.
Максименко признался, что готов подписать пожизненный контракт со «Спартаком»
  • РИА Новости

«Тяжело загадывать, это большое время. Хотелось бы в Европе побывать, в финале Лиги чемпионов, может, за «Барселону». Но я готов и в «Спартаке» провести всю карьеру. Если предложит «Спартак» пожизненный контракт, наверное, подпишу», — приводит слова Максименко пресс-служба сборной России по футболу.

Максименко перешёл из «Спартака-2» в основную команду летом и провёл в общей сложности девять матчей, в том числе три в квалификации Лиги чемпионов, отыграв шесть из них на ноль.

Ранее Артём Ребров заявил, что его не удивила уверенная игра Максименко на старте сезона РПЛ.

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