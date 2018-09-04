Украинская теннисистка Цуренко заявила, что получила тепловой удар в матче US Open

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Украинская теннисистка Леся Цуренко сообщила, что в первом сете матча 1/8 финала US Open получила тепловой удар.
Украинская теннисистка Цуренко заявила, что получила тепловой удар в матче US Open
  • Reuters

Несмотря на это, Цуренко одержала победу над чешкой Маркетой Вондроушовой со счётом 6:7 (3:7), 7:5, 6:2.

«Я играла необычно для себя плохо, допускала много ужасных промахов. В первом сете у меня было головокружение от теплового удара. В тот момент я думала, что у меня нет шансов на победу. Но потом я нашла тенёк и продолжила борьбу», — приводит слова Цуренко журналист «Чемпионата» в Twitter.

Цуренко впервые в карьере вышла в четвертьфинал турнира Большого шлема.

Ранее определились все четвертьфинальные пары Открытого чемпионата США по теннису в мужском и женском разрядах.

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