Определились все четвертьфинальные пары US Open
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У мужчин в борьбе за титул чемпиона остались восемь теннисистов, в число которых не вошёл пятикратный чемпион US Open швейцарец Роджер Федерер. Четвертьфинальные пары выглядят следующим образом:
— Рафаэль Надаль (Испания) — Доминик Тим (Австрия);
— Хуан Мартин Дель Потро (Аргентина) — Джон Изнер (США);
— Марин Чилич (Хорватия) — Кей Нисикори (Япония);
— Джон Миллман (Австралия) — Новак Джокович (Сербия).
В женском одиночном разряде в борьбе за титул не осталось ни одной представительницы России, в том числе и победительницы US Open — 2006 Марии Шараповой.
Сложились следующие пары:
— Серена Уильямс (США) — Каролина Плишкова (Чехия);
— Слоан Стивенс (США) — Анастасия Севастова (Латвия);
— Наоми Осака (Япония) — Леся Цуренко (Украина);
— Карла Суарес Наварро (Испания) — Мэдисон Киз (США).
Ранее российская теннисистка Мария Шарапова заявила, что в своём возрасте считает себя счастливой и успешной.