Определились все четвертьфинальные пары US Open

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Определились все четвертьфинальные пары Открытого чемпионата США по теннису в мужском и женском разрядах.
Определились все четвертьфинальные пары US Open
  • © Reuters

У мужчин в борьбе за титул чемпиона остались восемь теннисистов, в число которых не вошёл пятикратный чемпион US Open швейцарец Роджер Федерер. Четвертьфинальные пары выглядят следующим образом:

— Рафаэль Надаль (Испания) — Доминик Тим (Австрия);

— Хуан Мартин Дель Потро (Аргентина) — Джон Изнер (США);

— Марин Чилич (Хорватия) — Кей Нисикори (Япония);

— Джон Миллман (Австралия) — Новак Джокович (Сербия).

В женском одиночном разряде в борьбе за титул не осталось ни одной представительницы России, в том числе и победительницы US Open — 2006 Марии Шараповой.

Сложились следующие пары:

— Серена Уильямс (США) — Каролина Плишкова (Чехия);

— Слоан Стивенс (США) — Анастасия Севастова (Латвия);

— Наоми Осака (Япония) — Леся Цуренко (Украина);

— Карла Суарес Наварро (Испания) — Мэдисон Киз (США). 

Ранее российская теннисистка Мария Шарапова заявила, что в своём возрасте считает себя счастливой и успешной.

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