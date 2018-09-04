Сборная России по футболу устроила День сердца на тренировке
Сборная России по футболу устроила День сердца на тренировке в рамках подготовки к матчам с Турцией и Чехией.
- РИА Новости
Российские футболисты поучаствовали в фотосессии, посвящённой Всемирному дню сердца.
Ранее главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов прокомментировал оригинальное поздравление с юбилеем от игроков национальной команды.
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