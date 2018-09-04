Сборная России по футболу устроила День сердца на тренировке

Сборная России по футболу устроила День сердца на тренировке в рамках подготовки к матчам с Турцией и Чехией.

РИА Новости

Российские футболисты поучаствовали в фотосессии, посвящённой Всемирному дню сердца. Ранее главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов прокомментировал оригинальное поздравление с юбилеем от игроков национальной команды.