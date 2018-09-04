Боец смешанного стиля Крылов надеется, что в UFC появится больше россиян

Боец смешанного стиля россиянин Никита Крылов прокомментировал подписание соглашения между российской организацией М-1 и Абсолютным бойцовским чемпионатом (UFC).

«Я думаю, что это отличный шанс для бойцов старейшего промоушена. Все теперь имеют чёткую формулу, по которой можно добиться успеха в ММА. Промоушен М-1 определил... чёткий маршрут, по которому бойцы могут попасть в UFC», — цитирует Крылова пресс-служба UFC.

Он также выразил надежду, что благодаря соглашению в UFC появится больше россиян.

«Это здорово, думаю, благодаря соглашению с М-1 будет больше российских бойцов в UFC, будет больше наших чемпионов. Мы всему миру покажем, кто такие русские люди!» — заключил Крылов.

Ранее UFC представил всех бойцов смешанного стиля, которые выступят на первом в истории турнире UFC Fight Night в России.