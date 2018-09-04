Теннисистка Суарес Наварро: победа над Шараповой стала подарком на мой день рождения

Испанская теннисистка Карла Суарес Наварро рассказала, как прошёл её 30-й день рождения, вечером которого она переиграла россиянку Марию Шарапову в четвёртом круге Открытого чемпионата США.

«Проснувшись утром, я сразу же подумала о матче. Я просто хотела победить. Это отличный подарок для меня», — цитирует Суарес Наварро пресс-служба Женской теннисной ассоциации (WTA).

Она также вспомнила, как в 2017 году в свой день рождения потерпела поражение от американки Винус Уильямс на US Open и проиграла.

«В этот раз мне не хотелось испытывать те же чувства. Я хотела быть невероятно счастливой. Так и получилось», — заключила испанка.

Суарес Наварро во второй раз в своей карьере дошла до стадии 1/4 финала US Open.

Ранее Шарапова прокомментировала поражение от Суарес Наварро в 1/8 финала US Open.