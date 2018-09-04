Свищёв прокомментировал обвинения в нарушении российскими биатлонистами антидопинговых правил

Член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи Дмитрий Свищёв прокомментировал обвинения Международного союза биатлонистов (IBU) в нарушении антидопинговых правил в адрес российских биатлонистов.

«Как и на другие виды спорта, на российский биатлон осуществляются постоянные нападки как WADA, так и других организаций. Неслучайно подобная информация всплывает именно перед конгрессом IBU. Безусловно, проблемы существуют. Но серьёзные обвинения должны быть подкреплены доказательствами. Если они действительно существуют, то виновные должны быть наказаны в соответствии с законодательством РФ», — сказал в разговоре с RT Свищёв.

Он также добавил, что завершившим карьеру российским биатлонистам необходимо доказать свою невиновность.

«Необходимо чётко понять позицию наших биатлонистов. Большинство из них завершили спортивную карьеру. Если эти обвинения являются голословными, им необходимо доказывать свою невиновность. Уже были прецеденты, когда российским атлетам это удавалось», — заявил Свищёв.

Ранее двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев сказал, что обвинения Международного союза биатлонистов (IBU) в нарушении российскими биатлонистами антидопинговых правил подстроены для предстоящего конгресса.