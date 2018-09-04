Свищёв прокомментировал обвинения в нарушении российскими биатлонистами антидопинговых правил

Короткая ссылка
Член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи Дмитрий Свищёв прокомментировал обвинения Международного союза биатлонистов (IBU) в нарушении антидопинговых правил в адрес российских биатлонистов.
Свищёв прокомментировал обвинения в нарушении российскими биатлонистами антидопинговых правил
  • РИА Новости

«Как и на другие виды спорта, на российский биатлон осуществляются постоянные нападки как WADA, так и других организаций. Неслучайно подобная информация всплывает именно перед конгрессом IBU. Безусловно, проблемы существуют. Но серьёзные обвинения должны быть подкреплены доказательствами. Если они действительно существуют, то виновные должны быть наказаны в соответствии с законодательством РФ», — сказал в разговоре с RT Свищёв.

Он также добавил, что завершившим карьеру российским биатлонистам необходимо доказать свою невиновность.

«Необходимо чётко понять позицию наших биатлонистов. Большинство из них завершили спортивную карьеру. Если эти обвинения являются голословными, им необходимо доказывать свою невиновность. Уже были прецеденты, когда российским атлетам это удавалось», — заявил Свищёв.

Ранее двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев сказал, что обвинения Международного союза биатлонистов (IBU) в нарушении российскими биатлонистами антидопинговых правил подстроены для предстоящего конгресса.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить