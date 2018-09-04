Васильев об обвинениях IBU в адрес российских биатлонистов: очевидно, это разыгранный фарс

Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев заявил, что обвинения Международного союза биатлонистов (IBU) в адрес российских спортсменов в нарушении антидопинговых правил подстроены к предстоящему конгрессу.

«Не надо быть слишком умным, чтобы понять мотивы происходящего. Конечно, всё это делается под конгресс IBU. Это попытка создать такие условия, при которых страны не проголосуют за восстановление Союза биатлонистов России (СБР) в правах. Безусловно, это нестандартная ситуация в плане обвинения в употреблении запрещённых препаратов. Прямых доказательств нарушения антидопинговых правил нет», — заявил в разговоре с RT Васильев.

Он также отметил, что все обвинения в адрес российских спортсменов строятся на показаниях «невменяемого» Григория Родченкова и на докладе «противоречащего самому себе» Ричарда Макларена.

«Все обвинения в адрес России строятся на показаниях Родченкова и доклада Макларена, который противоречит сам себе. Причём об этом он сам вскользь упоминал. Очевидно, что это разыгранный фарс. Хотелось бы понять, чего добиваются наши оппоненты. Убрать страну с международной спортивной арены? Это может привести к оттоку спонсоров как из данного вида, так и из Международного олимпийского комитета в целом. Никаких доказательств нет, кроме показаний не совсем вменяемого человека», — добавил Васильев.

Ранее российский биатлонист Евгений Усюгов поделился мнением об обвинениях в нарушении антидопинговых правил со стороны IBU по прошествии четырёх лет после окончания карьеры.