СМИ: Великобритания готова провести ЧМ-2030 по футболу совместно с Ирландией

Короткая ссылка
Великобритания намерена подать совместную с Ирландией заявку на проведение чемпионата мира по футболу 2030 года.
СМИ: Великобритания готова провести ЧМ-2030 по футболу совместно с Ирландией
  • © Global Look Press

Об этом сообщает The Daily Mail.

Футбольная ассоциация Англии в ближайшее время может обратиться с подобным запросом в Футбольную федерацию Ирландии. Это позволит решить проблему с Северной Ирландией, не имеющей подходящих стадионов. По словам президента Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александра Чеферина, совместная заявка повысит шансы на победу.

Если это произойдёт, то впервые в истории чемпионат мира может пройти сразу в пяти странах — Англии, Шотландии, Уэльсе, Северной Ирландии и Ирландии. В УЕФА отметили, что не предоставят пяти странам возможности участия в турнире на правах хозяйки. Сборные этих стран должны будут проходить отборочный этап.

Ранее сообщалось, что Футбольная ассоциация Англии (FA) рассматривает возможность подачи заявки на организацию и проведение чемпионата мира по футболу 2030 года.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить