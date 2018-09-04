СМИ: Великобритания готова провести ЧМ-2030 по футболу совместно с Ирландией

Великобритания намерена подать совместную с Ирландией заявку на проведение чемпионата мира по футболу 2030 года.

Об этом сообщает The Daily Mail.

Футбольная ассоциация Англии в ближайшее время может обратиться с подобным запросом в Футбольную федерацию Ирландии. Это позволит решить проблему с Северной Ирландией, не имеющей подходящих стадионов. По словам президента Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александра Чеферина, совместная заявка повысит шансы на победу.

Если это произойдёт, то впервые в истории чемпионат мира может пройти сразу в пяти странах — Англии, Шотландии, Уэльсе, Северной Ирландии и Ирландии. В УЕФА отметили, что не предоставят пяти странам возможности участия в турнире на правах хозяйки. Сборные этих стран должны будут проходить отборочный этап.

Ранее сообщалось, что Футбольная ассоциация Англии (FA) рассматривает возможность подачи заявки на организацию и проведение чемпионата мира по футболу 2030 года.