Стал известен игровой номер Маркизио в «Зените»

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Экс-футболист туринского «Ювентуса» Клаудио Маркизио, который перешёл в санкт-петербургский «Зенит» в статусе свободного агента, выбрал себе игровой номер в новой команде.

Как сообщает официальный сайт клуба с берегов Невы, 32-летний итальянец будет выступать под десятым номером.

В новейшей истории сине-бело-голубых под этим номером играли Андрей Кобелев, Владимир Мудринич, Андрей Аршавин, Мигель Данни, Жулиано и Эмилиано Ригони.

Соглашение сине-бело-голубых с хавбеком, который находился в состоянии свободного агента, рассчитано на два года.

Маркизио покинул «Ювентус», за который выступал 25 лет. В составе туринцев он семь раз становился чемпионом Италии, четыре раза выигрывал Кубок страны и трижды — Суперкубок Италии, а также два раза доходил до финала Лиги чемпионов.

Ранее Маркизио заявил, что «Зенит» — самый амбициозный проект.

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