Стал известен игровой номер Маркизио в «Зените»
Как сообщает официальный сайт клуба с берегов Невы, 32-летний итальянец будет выступать под десятым номером.
В новейшей истории сине-бело-голубых под этим номером играли Андрей Кобелев, Владимир Мудринич, Андрей Аршавин, Мигель Данни, Жулиано и Эмилиано Ригони.
Соглашение сине-бело-голубых с хавбеком, который находился в состоянии свободного агента, рассчитано на два года.
Маркизио покинул «Ювентус», за который выступал 25 лет. В составе туринцев он семь раз становился чемпионом Италии, четыре раза выигрывал Кубок страны и трижды — Суперкубок Италии, а также два раза доходил до финала Лиги чемпионов.
Ранее Маркизио заявил, что «Зенит» — самый амбициозный проект.