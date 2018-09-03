Организаторы теннисного турнира в Санкт-Петербурге рассказали, что подготовили уайлд-кард для Дзюбы

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Генеральный директор теннисного турнира St. Petersburg Open Александр Медведев пошутил по поводу возможного участия в соревнованиях нападающего «Зенита» и сборной России по футболу Артёма Дзюбы.
Организаторы теннисного турнира в Санкт-Петербурге рассказали, что подготовили уайлд-кард для Дзюбы
  • © Maksim Konstantinov
  • globallookpress.com

«График таков, что у «Локомотива» и «Зенита» будет матч в день финала нашего турнира. Поэтому вопрос об участии Артёма Дзюбы в соревнованиях пока не решён, хотя уайлд-кард мы для него держим», — приводит слова организатора «Чемпионат».

Медведев также рассказал, что теннисная подготовка внесла существенный вклад в повышение уровня игры форварда.

«Я это не понаслышке знаю, хотя и не хочу раскрывать все секреты Дзюбы. Теннис привнёс новый уровень жажды борьбы, голевого чутья и эмоциональной заряженности на победу. Ясно, что футбол у него на первом месте, и мы ни в коем случае не будем мешать его успехам. Будем только помогать — и мы уже начали», — добавил он.

Теннисный турнир в Санкт-Петербурге пройдёт с 16 по 23 сентября.

Ранее Черчесов сообщил, что капитаном сборной России по футболу в матчах с Турцией и Чехией будет Дзюба.

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