Российский футболист Дьяков расторг соглашение с турецким «Сивасспором»
- РИА Новости
Об этом сообщает официальный сайт коллектива.
Дьяков расторг контракт и теперь является свободным агентом. Последний раз он выходил на поле в декабре прошлого года. В составе турецкой команды он провёл 11 матчей и забил один мяч.
В России Дьяков больше всего известен по выступлениям за «Ростов» и московское «Динамо».
В его активе также имеется две игры в составе российской сборной.
Ранее Дьяков заявил, что в России за один-два неудачных матча футболиста называют косоногим.