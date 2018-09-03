Российский футболист Дьяков расторг соглашение с турецким «Сивасспором»

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Российский защитник Виталий Дьяков покинул турецкий футбольный клуб «Сивасспор».
Российский футболист Дьяков расторг соглашение с турецким «Сивасспором»
  • РИА Новости

Об этом сообщает официальный сайт коллектива.

Дьяков расторг контракт и теперь является свободным агентом. Последний раз он выходил на поле в декабре прошлого года. В составе турецкой команды он провёл 11 матчей и забил один мяч.

В России Дьяков больше всего известен по выступлениям за «Ростов» и московское «Динамо».

В его активе также имеется две игры в составе российской сборной.

Ранее Дьяков заявил, что в России за один-два неудачных матча футболиста называют косоногим.

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