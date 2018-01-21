Футболист Дьяков: в России за один-два неудачных матча тебя называют косоногим
«В Турции футбол и отношение к нему совсем другие, нежели в России», — цитирует Дьякова «Спорт-Экспресс».
Россиянин пояснил свои слова.
«В России один-два неудачных матча — и всё: болельщики перестают появляться на трибунах, поливают тебя везде, косоногим называют и так далее. В Турции такого нет и в помине. Даже если команда сыграла плохо, все, наоборот, подбадривают», — сказал Дьяков.
Ранее он сравнил уровень чемпионатов России и Турции по футболу.