Промес считает, что сможет развиваться в «Севилье»

Экс-полузащитник московского «Спартака» голландец Квинси Промес рассказал, как ему далось решение о переходе в испанскую «Севилью».

«Я был готов к новому вызову, и в это время появилось предложение. После четырёх сезонов в России оно показалось мне интересным. Я выиграл почти всё в России и понял, что пришло время попробовать что-то другое», — цитирует хавбека сборной Нидерландов Leeuwarder Courant.

Он также сказал, что вариант с испанским коллективом возник уже под закрытие трансферного окна.

«Это стало сделкой последней минуты. Тем не менее я думаю, что сделал верный шаг. «Севилья» — большой клуб с интересным игровым стилем. При этом испанский чемпионат лучше, чем российский. Я могу развиваться в «Севилье», что также принесёт пользу сборной Нидерландов», — добавил Промес.

Ранее «Севилья» проиграла «Бетису» в дебютном матче Промеса в чемпионате Испании.