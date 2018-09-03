Промес считает, что сможет развиваться в «Севилье»

Короткая ссылка
Экс-полузащитник московского «Спартака» голландец Квинси Промес рассказал, как ему далось решение о переходе в испанскую «Севилью».
Промес считает, что сможет развиваться в «Севилье»
  • РИА Новости

«Я был готов к новому вызову, и в это время появилось предложение. После четырёх сезонов в России оно показалось мне интересным. Я выиграл почти всё в России и понял, что пришло время попробовать что-то другое», — цитирует хавбека сборной Нидерландов Leeuwarder Courant.

Он также сказал, что вариант с испанским коллективом возник уже под закрытие трансферного окна.

«Это стало сделкой последней минуты. Тем не менее я думаю, что сделал верный шаг. «Севилья» — большой клуб с интересным игровым стилем. При этом испанский чемпионат лучше, чем российский. Я могу развиваться в «Севилье», что также принесёт пользу сборной Нидерландов», — добавил Промес.

Ранее «Севилья» проиграла «Бетису» в дебютном матче Промеса в чемпионате Испании.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить