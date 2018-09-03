Конькобежец Кулижников: я патриот России и гражданство менять не собираюсь

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Российский конькобежец Павел Кулижников рассказал, что никогда не задумывался о смене спортивного гражданства.
Конькобежец Кулижников: я патриот России и гражданство менять не собираюсь
  • РИА Новости

«Никогда не задумывался об этом. Не собираюсь менять гражданство. Я — патриот России. Здесь мои люди» — цитирует трёхкратного чемпиона мира РИА Новости.

Он также заявил, что останется в России, даже если не сможет попасть на ещё одну Олимпиаду.

«Я могу пропустить все Олимпиады в своей жизни, но не уйду из России. Всякое может случиться. Жизнь, конечно, штука непростая. Но я патриот», — добавил Кулижников.

Кулижников был отстранён от участия на Олимпийских играх в Пхёнчхане.

Ранее сообщалось, что три российских биатлонистки смогут выступить за сборную Украины в конце октября.

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