Конькобежец Кулижников: я патриот России и гражданство менять не собираюсь

Российский конькобежец Павел Кулижников рассказал, что никогда не задумывался о смене спортивного гражданства.

«Никогда не задумывался об этом. Не собираюсь менять гражданство. Я — патриот России. Здесь мои люди» — цитирует трёхкратного чемпиона мира РИА Новости.

Он также заявил, что останется в России, даже если не сможет попасть на ещё одну Олимпиаду.

«Я могу пропустить все Олимпиады в своей жизни, но не уйду из России. Всякое может случиться. Жизнь, конечно, штука непростая. Но я патриот», — добавил Кулижников.

Кулижников был отстранён от участия на Олимпийских играх в Пхёнчхане.

Ранее сообщалось, что три российских биатлонистки смогут выступить за сборную Украины в конце октября.