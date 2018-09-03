Чакветадзе считает, что победа над Остапенко прибавит Шараповой уверенности

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Бывшая пятая ракетка мира россиянка Анна Чакветадзе прокомментировала победу Марии Шараповой над латвийкой Еленой Остапенко в матче третьего круга Открытого чемпионата США по теннису.
Чакветадзе считает, что победа над Остапенко прибавит Шараповой уверенности
  • Reuters

«Маше была нужна эта победа над соперницей, стоящей выше неё в рейтинге и считающейся одной из претенденток на титул. Шарапова давно не выигрывала подобные встречи. В плане прибавки в уверенности этот успех принесёт Марии куда больше», — приводит слова Остапенко «Советский спорт».

Она отметила, что победа россиянки, учитывая форму самой Остапенко и игру Шараповой, является закономерным результатом.

Ранее Остапенко назвала причины поражения в матче с Шараповой.

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