Чакветадзе считает, что победа над Остапенко прибавит Шараповой уверенности

Бывшая пятая ракетка мира россиянка Анна Чакветадзе прокомментировала победу Марии Шараповой над латвийкой Еленой Остапенко в матче третьего круга Открытого чемпионата США по теннису.

«Маше была нужна эта победа над соперницей, стоящей выше неё в рейтинге и считающейся одной из претенденток на титул. Шарапова давно не выигрывала подобные встречи. В плане прибавки в уверенности этот успех принесёт Марии куда больше», — приводит слова Остапенко «Советский спорт».

Она отметила, что победа россиянки, учитывая форму самой Остапенко и игру Шараповой, является закономерным результатом.

Ранее Остапенко назвала причины поражения в матче с Шараповой.