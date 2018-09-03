Черышев рассказал о своём первом матче после возвращения в «Валенсию»

Российский полузащитник «Валенсии» Денис Черышев прокомментировал результаты матча с «Леванте», который стал для него первым после перехода в клуб.

«Мы не можем быть довольны, потому что всегда хотим побеждать, а сейчас сыграли вничью. У нас хорошая команда, и мы продолжаем развиваться. Надеюсь, что следующий матч выиграем», — приводит слова Черышева Eurosport.

Он также поделился мнением о своём выступлении в матче с «Леванте».

«Моё физическое состояние сейчас не лучшее, я всё ещё привыкаю к партнёрам. Я сделал несколько ошибок в защите и мог помочь команде лучше. Буду работать над этим», — добавил россиянин.

Черышев, впервые вышедший в стартовом составе «Валенсии» после перехода из «Вильярреала», отличился уже на 16-й минуте своего первого матча после возвращения в стан «летучих мышей». Мяч россиянина помог его команде сыграть с «Леванте» вничью.

Ранее сообщалось, что «Севилья» проиграла «Бетису» в дебютном матче Квинси Промеса в Примере.