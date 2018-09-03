Геркус о результатах «Локомотива»: наступит более светлый период

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Президент московского «Локомотива» высказал мнение о результатах команды после первых шести туров Российской премьер-лиги (РПЛ).
Геркус о результатах «Локомотива»: наступит более светлый период
  • РИА Новости

«Результаты действительно разочаровывающие. Ничего хорошего в таких результатах нет. Ничьи и поражения от соперников, которых мы должны обыгрывать и по составу, и по игре. Где-то не везло. Но, думаю, это всё преодолимо. Наступит более светлый период», — приводит слова Геркуса «Спорт-Экспресс».

В шести стартовых турах сезона-2018/19 РПЛ «Локомотив» сыграл вничью с «Уфой» и «Спартаком», победил «Крылья Советов» и «Анжи» и потерпел поражение от «Оренбурга» и «Краснодара».

Ранее Юрий Сёмин выразил надежду, что Фёдор Смолов успеет восстановиться к матчу РПЛ с «Динамо».

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