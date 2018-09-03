Анчелотти назвал причины разгромного поражения «Наполи» от «Сампдории» в Серии А
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«Мы начали матч точно так же, как и в двух прошлых играх. Тогда смогли изменить их ход, но сегодня — нет. Мы снова подарили сопернику первый тайм, выйдя с плохим настроем. Пропустили первыми, начали волноваться и создали себе проблемы», — приводит слова Анчелотти Football Italia.
«Не думаю, что нам нужно многое менять. Надо начинать матчи более сосредоточенными, такое отношение неприемлемо. Я хотел бы, чтобы команда начинала игры так, как заканчивает», — добавил тренер.
Ранее сообщалось, что «Наполи» потерпел разгромное поражение от «Сампдории» в матче Серии А.