Анчелотти назвал причины разгромного поражения «Наполи» от «Сампдории» в Серии А

Главный тренер «Наполи» Карло Анчелотти прокомментировал разгромное поражение команды от «Сампдории» в матче третьего тура Серии А.

«Мы начали матч точно так же, как и в двух прошлых играх. Тогда смогли изменить их ход, но сегодня — нет. Мы снова подарили сопернику первый тайм, выйдя с плохим настроем. Пропустили первыми, начали волноваться и создали себе проблемы», — приводит слова Анчелотти Football Italia.

«Не думаю, что нам нужно многое менять. Надо начинать матчи более сосредоточенными, такое отношение неприемлемо. Я хотел бы, чтобы команда начинала игры так, как заканчивает», — добавил тренер.

Ранее сообщалось, что «Наполи» потерпел разгромное поражение от «Сампдории» в матче Серии А.