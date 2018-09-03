Анчелотти назвал причины разгромного поражения «Наполи» от «Сампдории» в Серии А

Короткая ссылка
Главный тренер «Наполи» Карло Анчелотти прокомментировал разгромное поражение команды от «Сампдории» в матче третьего тура Серии А.
Анчелотти назвал причины разгромного поражения «Наполи» от «Сампдории» в Серии А
  • globallookpress.com
  • © www.imagephotoagency.it

«Мы начали матч точно так же, как и в двух прошлых играх. Тогда смогли изменить их ход, но сегодня — нет. Мы снова подарили сопернику первый тайм, выйдя с плохим настроем. Пропустили первыми, начали волноваться и создали себе проблемы», — приводит слова Анчелотти Football Italia.

«Не думаю, что нам нужно многое менять. Надо начинать матчи более сосредоточенными, такое отношение неприемлемо. Я хотел бы, чтобы команда начинала игры так, как заканчивает», — добавил тренер.

Ранее сообщалось, что «Наполи» потерпел разгромное поражение от «Сампдории» в матче Серии А.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить