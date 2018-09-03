Чалов возглавил бомбардирскую гонку РПЛ по итогам шести туров чемпионата

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Нападающий ЦСКА Фёдор Чалов единолично возглавил бомбардирскую гонку Российской премьер-лиги (РПЛ) после шести туров чемпионата.
Чалов возглавил бомбардирскую гонку РПЛ по итогам шести туров чемпионата
  • © Владимир Астапкович
  • РИА Новости

На данный момент в активе форварда «армейцев» значатся пять мячей, три из которых он забил в поединке шестого тура РПЛ с «Уралом», выигранном ЦСКА со счётом 4:0.

Ближайшими преследователями 20-летнего Чалова в споре лучших бомбардиров РПЛ являются Бьорн Сигурдарсон, Алексей Ионов (оба — «Ростов»), Эрик Бикфалви («Урал»), Антон Дзюба («Зенит») и Андрей Козлов («Оренбург»), трижды поражавшие ворота соперников своих команд в сезоне-2018/19.

Ранее известный футбольный эксперт Евгений Ловчев сравнил Чалова с бывшим нападающим ЦСКА Вагнером Лавом.

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