Чалов возглавил бомбардирскую гонку РПЛ по итогам шести туров чемпионата

Нападающий ЦСКА Фёдор Чалов единолично возглавил бомбардирскую гонку Российской премьер-лиги (РПЛ) после шести туров чемпионата.

На данный момент в активе форварда «армейцев» значатся пять мячей, три из которых он забил в поединке шестого тура РПЛ с «Уралом», выигранном ЦСКА со счётом 4:0.

Ближайшими преследователями 20-летнего Чалова в споре лучших бомбардиров РПЛ являются Бьорн Сигурдарсон, Алексей Ионов (оба — «Ростов»), Эрик Бикфалви («Урал»), Антон Дзюба («Зенит») и Андрей Козлов («Оренбург»), трижды поражавшие ворота соперников своих команд в сезоне-2018/19.

Ранее известный футбольный эксперт Евгений Ловчев сравнил Чалова с бывшим нападающим ЦСКА Вагнером Лавом.