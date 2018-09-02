Ловчев считает, что Чалов не является нападающим уровня экс-футболиста ЦСКА Вагнера

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Известный футбольный эксперт, бывший игрок московского «Спартака» Евгений Ловчев не изменил своего мнения по поводу перспектив московского ЦСКА в Российской премьер-лиге (РПЛ).
Ловчев считает, что Чалов не является нападающим уровня экс-футболиста ЦСКА Вагнера

    «Как и говорил ранее, ЦСКА за золото бороться не будет. Моё мнение не изменилось — игра у армейцев ещё не устоявшаяся, она зависит от молодых ребят», — написал Ловчев в своём Facebook.

    Он также поделился мнением о 20-летних футболистах армейского клуба — полузащитнике Ильзате Ахметове и нападающем Фёдоре Чалове, который является лучшим бомбардиром РПЛ.

    «Тот же Ахметов, например, талантливейший мальчишка! Ещё сейчас все восхищаются Чаловым, но это не форвард уровня Вагнера. Да, он большое подспорье, но не первый форвард», — заявил Ловчев.

    Ранее хет-трик Чалова помог ЦСКА разгромить «Урал» в шестом туре РПЛ.

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