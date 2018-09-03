Месси первым в 21 веке совершил 150 результативных передач в матчах чемпионата Испании по футболу
- Reuters
Об этом сообщает официальная страница Opta Sports в социальной сети Twitter.
Отмечается, что аргентинский форвард стал первым игроком чемпионата Испании в 21 веке, которому покорилось данное достижение.
Кроме того, на данный момент Месси лидирует по количеству результативных передач в карьере среди всех действующих футболистов пяти сильнейших европейских чемпионатов — английского, испанского, итальянского, немецкого и французского.
Ранее сообщалось, что «Барселона» забила восемь мячей в ворота «Уэски» в матче чемпионата Испании по футболу.