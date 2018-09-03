Месси первым в 21 веке совершил 150 результативных передач в матчах чемпионата Испании по футболу

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Дважды ассистировав партнёрам в матче третьего тура чемпионата Испании по футболу с «Уэской», нападающий «Барселоны» Лионель Месси достиг отметки в 150 результативных передач в рамках турнира.
Месси первым в 21 веке совершил 150 результативных передач в матчах чемпионата Испании по футболу
  • Reuters

Об этом сообщает официальная страница Opta Sports в социальной сети Twitter.

Отмечается, что аргентинский форвард стал первым игроком чемпионата Испании в 21 веке, которому покорилось данное достижение.

Кроме того, на данный момент Месси лидирует по количеству результативных передач в карьере среди всех действующих футболистов пяти сильнейших европейских чемпионатов — английского, испанского, итальянского, немецкого и французского.

Ранее сообщалось, что «Барселона» забила восемь мячей в ворота «Уэски» в матче чемпионата Испании по футболу.

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