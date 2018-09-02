«Уэска» дважды забила «Барселоне» в матче Примеры, но проиграла с разницей в шесть мячей

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Каталонская «Барселона» одержала разгромную победу над «Уэской» в матче третьего тура испанской Примеры.
«Уэска» дважды забила «Барселоне» в матче Примеры, но проиграла с разницей в шесть мячей
  • Reuters

Встреча, прошедшая на «Камп Ноу», завершилась со счётом 8:2 в пользу хозяев поля.

Гости забили первыми. Уже на третьей минуте отличился Хуан Эрнандес. «Барселона» ответила тремя мячами — Лионеля Месси, Луиса Суареса и автоголом Хорхе Пулидо.

«Уэска» смогла сократить разрыв в счёте на 42-й минуте благодаря голу Алехандро Гальяра.

После перерыва каталонцы забили гостям пять безответных мячей. Месси и Суарес стали авторами дублей, а Усман Дембеле, Иван Ракитич и Жорди Альба записали в свой актив по голу.

В четвёртом туре «Барселона» на выезде сыграет с «Реал Сосьедад», а «Уэска» на своём поле примет «Райо Вальекано».

Ранее сообщалось, что гол Дениса Черышева помог «Валенсии» сыграть вничью в дерби с «Леванте».

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