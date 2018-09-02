«Уэска» дважды забила «Барселоне» в матче Примеры, но проиграла с разницей в шесть мячей
- Reuters
Встреча, прошедшая на «Камп Ноу», завершилась со счётом 8:2 в пользу хозяев поля.
Гости забили первыми. Уже на третьей минуте отличился Хуан Эрнандес. «Барселона» ответила тремя мячами — Лионеля Месси, Луиса Суареса и автоголом Хорхе Пулидо.
«Уэска» смогла сократить разрыв в счёте на 42-й минуте благодаря голу Алехандро Гальяра.
После перерыва каталонцы забили гостям пять безответных мячей. Месси и Суарес стали авторами дублей, а Усман Дембеле, Иван Ракитич и Жорди Альба записали в свой актив по голу.
В четвёртом туре «Барселона» на выезде сыграет с «Реал Сосьедад», а «Уэска» на своём поле примет «Райо Вальекано».
Ранее сообщалось, что гол Дениса Черышева помог «Валенсии» сыграть вничью в дерби с «Леванте».