Седьмой в истории ВХЛ матч под открытым небом пройдёт в Альметьевске
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Об этом сообщает официальный сайт турнира.
Отмечается, что в традиционном ежегодном матче, носящем имя «Русская классика», встретятся местный «Нефтяник» и «Торос» из Нефтекамска. Точная дата проведения встречи станет известна позже.
Первая «Русская классика» состоялась в 2012 году в Красноярске. Впоследствии поединки ВХЛ под открытым небом проходили в Челябинске, Нижнем Тагиле, Твери, Москве и Кургане.
Ранее сообщалось, что автобус с игроками клуба ВХЛ «Ермак» попал в ДТП.