Седьмой в истории ВХЛ матч под открытым небом пройдёт в Альметьевске

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Седьмой в истории Высшей хоккейной лиги (ВХЛ) поединок под открытым небом состоится в сезоне-2018/19 в Альметьевске.
Седьмой в истории ВХЛ матч под открытым небом пройдёт в Альметьевске
  • © ahc-neftyanik.ru

Об этом сообщает официальный сайт турнира.

Отмечается, что в традиционном ежегодном матче, носящем имя «Русская классика», встретятся местный «Нефтяник» и «Торос» из Нефтекамска. Точная дата проведения встречи станет известна позже.

Первая «Русская классика» состоялась в 2012 году в Красноярске. Впоследствии поединки ВХЛ под открытым небом проходили в Челябинске, Нижнем Тагиле, Твери, Москве и Кургане.

Ранее сообщалось, что автобус с игроками клуба ВХЛ «Ермак» попал в ДТП.

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