СМИ: Автобус с хоккеистами клуба ВХЛ попал в ДТП
- РИА Новости
Как сообщает «Спорт-Экспресс» со ссылкой на одного из игроков команды, имя которого не разглашается, в результате инцидента никто не пострадал.
По словам спортсмена, авария произошла по дороге из Красноярска в Ангарск.
«На дороге был ремонт. Водитель заснул, и автобус съехал в кювет. Мы даже не успели испугаться — спокойно на всё отреагировали», — заявил хоккеист.
Ранее сообщалось, что экс-игрок КХЛ возглавил канадскую команду, десять игроков которой погибли в автокатастрофе.