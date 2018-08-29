СМИ: Автобус с хоккеистами клуба ВХЛ попал в ДТП

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Автобус с игроками ангарского клуба Высшей хоккейной лиги (ВХЛ) «Ермак» попал в ДТП в Красноярском крае.
СМИ: Автобус с хоккеистами клуба ВХЛ попал в ДТП
  • РИА Новости

Как сообщает «Спорт-Экспресс» со ссылкой на одного из игроков команды, имя которого не разглашается, в результате инцидента никто не пострадал.

По словам спортсмена, авария произошла по дороге из Красноярска в Ангарск.

«На дороге был ремонт. Водитель заснул, и автобус съехал в кювет. Мы даже не успели испугаться — спокойно на всё отреагировали», — заявил хоккеист.

Ранее сообщалось, что экс-игрок КХЛ возглавил канадскую команду, десять игроков которой погибли в автокатастрофе.

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