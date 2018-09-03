«Хаас» обжалует дисквалификацию Грожана, принесшую Сироткину первое очко в чемпионате «Формулы-1»

Команда «Формулы-1» «Хаас» намерена обжаловать дисквалификацию французского гонщика Ромена Грожана по итогам Гран-при Италии из-за несоответствия болида спортсмена техническому регламенту чемпионата.

Об этом сообщает официальная страница команды в социальной сети Twitter.

Отмечается, что в «Хаасе» не согласны с решением аннулировать результат Грожана на Гран-при Италии и считают, что француз должен сохранить шестое место в протоколе гонки.

Ранее сообщалось, что российский пилот команды «Уильямс» Сергей Сироткин набрал первое очко в чемпионате «Формулы-1» сезона-2018 благодаря дисквалификации Грожана.