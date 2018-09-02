Кафельников назвал унылой игру «Спартака» в матче с «Зенитом»

Прославленный российский теннисист и болельщик «Спартака» Евгений Кафельников остался недоволен игрой команды в матче шестого тура чемпионата Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Зенитом», который завершился безголевой ничьей.

«Болельщики хотят видеть зрелищную игру. Пока зрелища никакого — унылая игра 90 минут. Да, я болел за команду, переживал. Не хотел, чтобы она пропустила. Не понимаю, как команда с такой игрой собирается заполнять домашний стадион», — цитирует бывшую первую ракетку мира «Чемпионат».

По словам Кафельникова, пока что он верит в главного тренера красно-белых Массимо Карреру.

«Я не хочу, чтобы началось шатание под его креслом. Но футбол такая штука — незаменимых не бывает», — добавил теннисист.

Ранее Кафельников обвинил форварда «Зенита» Артёма Дзюбу в нанесении травмы защитнику «Спартака» Самуэлю Жиго.