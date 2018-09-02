Кафельников считает Дзюбу виновным в нанесении травмы Жиго во время матча «Зенит» — «Спартак»

Прославленный теннисист Евгений Кафельников прокомментировал эпизод с травмой защитника московского «Спартака» Самуэля Жиго, полученной игроком в матче шестого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с санкт-петербургским «Зенитом».

«Виноват ли Дзюба в травме Жиго? Миллион процентов», — приводит слова Кафельникова «Спорт-Экспресс».

Эпизод произошёл на 19-й минуте. В борьбе с форвардом «Зенита» Артёмом Дзюбой Жиго повредил колено, а на 27-й минуте был заменён на Георгия Джикию.

RT ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Ранее футбольный эксперт Сергей Веденеев в беседе с Nation News дал прогноз на матч «Зенита» и «Спартака» в рамках шестого тура РПЛ.