Кафельников считает Дзюбу виновным в нанесении травмы Жиго во время матча «Зенит» — «Спартак»
- © Alexander Kulebyakin
- globallookpress.com
«Виноват ли Дзюба в травме Жиго? Миллион процентов», — приводит слова Кафельникова «Спорт-Экспресс».
Эпизод произошёл на 19-й минуте. В борьбе с форвардом «Зенита» Артёмом Дзюбой Жиго повредил колено, а на 27-й минуте был заменён на Георгия Джикию.
RT ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
Ранее футбольный эксперт Сергей Веденеев в беседе с Nation News дал прогноз на матч «Зенита» и «Спартака» в рамках шестого тура РПЛ.