Федун назвал закономерным результат матча «Зенит» — «Спартак»

Владелец московского футбольного клуба «Спартак» Леонид Федун прокомментировал ничью с санкт-петербургским «Зенитом» в матче шестого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Сегодня бились две команды, ни одной не удалось добиться успеха. Получился хороший матч, который был до первого гола, но его никто не смог забить. Первый тайм был за нами, второй — за «Зенитом», но всё закончилось как закончилось, поэтому в целом результат встречи можно назвать закономерным», — приводит слова Федуна ТАСС.

Матч «Зенит» — «Спартак» завершился со счётом 0:0.

Ранее Сергей Семак заявил, что у него нет претензий к игрокам «Зенита» после матча со «Спартаком».