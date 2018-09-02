Фернандо уверен, что в «Спартаке» найдут кем заменить Промеса

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Бразильский полузащитник «Спартака» Фернандо после ничьей с санкт-петербургским «Зенитом» высказался об отсутствии в команде голландского хавбека Квинси Промеса.
Фернандо уверен, что в «Спартаке» найдут кем заменить Промеса
  • РИА Новости

«Квинси ушёл, такое бывает. Он скинул сообщение в общий чат, где попрощался со всеми. Квинси хороший игрок, он был нашим лидером, но у нас хорошая команда, будем играть дальше, найдём кем заменить его», — приводит слова Фернандо Sport24.

31 августа Промес, выступавший с 2014 года за «Спартак», перешёл в испанскую «Севилью».

Матч «Зенит» — «Спартак» завершился со счётом 0:0.

Ранее Денис Глушаков заявил, что в «Спартаке» не думали об отсутствии Промеса во время матча с «Зенитом».

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