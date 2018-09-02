Матч со «Спартаком» стал рекордным по посещаемости в постсоветской истории «Зенита»

Матч шестого тура чемпионата Российской премьер-лиги (РПЛ) между «Зенитом» и «Спартаком», который завершился безголевой ничьей, установил рекорд посещаемости в постсоветской истории коллектива из Санкт-Петербурга.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу «Зенита».

Отмечается, что встречу, проходившую на стадионе «Санкт-Петербург», посетили в общей сложности 61 467 человек. Предыдущее достижение было установлено в августе 2017 года — тогда поединок между «Зенитом» и «Спартаком» в рамках чемпионата РПЛ собрал на трибунах 53 099 зрителей.

Ранее сообщалось, что «Зенит» сыграл вничью со «Спартаком» в матче РПЛ.