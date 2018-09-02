«Зенит» и «Спартак» сыграли вничью в шестом туре РПЛ

Санкт-петербургский «Зенит» и московский «Спартак» сыграли вничью в матче шестого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Встреча, прошедшая на стадионе «Санкт-Петербург», завершилась со счётом 0:0.

По ходу матча двое футболистов получили травмы и не смогли продолжить игру. На 27-й минуте был заменён защитник «Спартака» Самуэль Жиго, а на 50-й минуте поле из-за повреждения покинул форвард «Зенита» Себастьян Дриусси.

В седьмом туре «Зенит» на выезде сыграет с «Оренбургом», а «Спартак» на своём поле примет грозненский «Ахмат».

Ранее бывший арбитр Сергей Хусаинов высказал мнение, что Дзюба должен был получить жёлтую карточку за фол на Жиго.

Футбольный эксперт Сергей Веденеев в беседе с Nation News дал прогноз на матч «Зенита» и «Спартака» в рамках шестого тура РПЛ.