Бывший арбитр Хусаинов считает, что Дзюба должен был получить жёлтую карточку за фол на Жиго

Бывший арбитр Международной федерации футбола (ФИФА) Сергей Хусаинов прокомментировал эпизод с травмой защитника «Спартака» Самуэля Жиго, полученной игроком в матче шестого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с санкт-петербургским «Зенитом».

«Дзюбе нужно было давать жёлтую! Очень низкий уровень судейства. Надо грубость пресекать моментально», — приводит слова Хусаинова Sport24.

Эпизод произошёл на 19-й минуте. В борьбе с форвардом «Зенита» Артёмом Дзюбой Жиго повредил колено, а на 27-й минуте был заменён на Георгия Джикию.

Матч «Зенит» — «Спартак» обслуживает бригада арбитров во главе с Владимиром Москалёвым.

Ранее сообщалось, что Евгений Кафельников считает Дзюбу виновным в нанесении травмы Жиго во время матча «Зенит» — «Спартак».

Футбольный эксперт Сергей Веденеев в беседе с Nation News дал прогноз на матч «Зенита» и «Спартака» в рамках шестого тура РПЛ.