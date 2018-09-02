Бывший арбитр Хусаинов считает, что Дзюба должен был получить жёлтую карточку за фол на Жиго
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«Дзюбе нужно было давать жёлтую! Очень низкий уровень судейства. Надо грубость пресекать моментально», — приводит слова Хусаинова Sport24.
Эпизод произошёл на 19-й минуте. В борьбе с форвардом «Зенита» Артёмом Дзюбой Жиго повредил колено, а на 27-й минуте был заменён на Георгия Джикию.
Матч «Зенит» — «Спартак» обслуживает бригада арбитров во главе с Владимиром Москалёвым.
Ранее сообщалось, что Евгений Кафельников считает Дзюбу виновным в нанесении травмы Жиго во время матча «Зенит» — «Спартак».
Футбольный эксперт Сергей Веденеев в беседе с Nation News дал прогноз на матч «Зенита» и «Спартака» в рамках шестого тура РПЛ.