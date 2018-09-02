В «Спартаке» сообщили предварительный диагноз Жиго, получившего травму в матче с «Зенитом»

В пресс-службе московского «Спартака» сообщили результаты предварительного обследования защитника Самуэля Жиго, получившего травму в матче шестого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с санкт-петербургским «Зенитом».

«По словам главы медицинского департамента Михаила Вартапетова, у француза подозрение на разрыв крестообразных связок; в ближайшее время он пройдёт углублённое медобследование», — говорится в сообщении.

Жиго получил повреждение в первом тайме в борьбе с форвардом «Зенита» Артёмом Дзюбой, но сразу продолжил игру, однако затем, на 27-й минуте, был заменён.

Ранее Массимо Каррера заявил, что у Жиго может быть серьёзная травма.