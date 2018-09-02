В «Спартаке» сообщили предварительный диагноз Жиго, получившего травму в матче с «Зенитом»
- РИА Новости
«По словам главы медицинского департамента Михаила Вартапетова, у француза подозрение на разрыв крестообразных связок; в ближайшее время он пройдёт углублённое медобследование», — говорится в сообщении.
Жиго получил повреждение в первом тайме в борьбе с форвардом «Зенита» Артёмом Дзюбой, но сразу продолжил игру, однако затем, на 27-й минуте, был заменён.
Ранее Массимо Каррера заявил, что у Жиго может быть серьёзная травма.