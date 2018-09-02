Дубль Лукаку принёс «Манчестер Юнайтед» победу над «Бернли» в четвёртом туре АПЛ

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«Манчестер Юнайтед» одержал победу над «Бернли» в матче четвёртого тура Английской премьер-лиги (АПЛ).
Дубль Лукаку принёс «Манчестер Юнайтед» победу над «Бернли» в четвёртом туре АПЛ
  • Reuters

Встреча, прошедшая в Бернли, завершилась со счётом 2:0 в пользу гостей.

В составе «красных дьяволов» дубль оформил Ромелу Лукаку (27-я, 44-я минуты).

На 69-й минуте Поль Погба не реализовал пенальти, а уже спустя две минуты прямую красную карточку получил Маркус Рашфорд.

В пятом туре «Манчестер Юнайтед» на выезде сыграет с «Уотфордом», а «Бернли» в гостях встретится с «Вулверхэмптоном».

Ранее сообщалось, что «Уотфорд» победил «Тоттенхэм» в четвёртом туре АПЛ.

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