Дубль Лукаку принёс «Манчестер Юнайтед» победу над «Бернли» в четвёртом туре АПЛ

«Манчестер Юнайтед» одержал победу над «Бернли» в матче четвёртого тура Английской премьер-лиги (АПЛ).

Встреча, прошедшая в Бернли, завершилась со счётом 2:0 в пользу гостей.

В составе «красных дьяволов» дубль оформил Ромелу Лукаку (27-я, 44-я минуты).

На 69-й минуте Поль Погба не реализовал пенальти, а уже спустя две минуты прямую красную карточку получил Маркус Рашфорд.

В пятом туре «Манчестер Юнайтед» на выезде сыграет с «Уотфордом», а «Бернли» в гостях встретится с «Вулверхэмптоном».

Ранее сообщалось, что «Уотфорд» победил «Тоттенхэм» в четвёртом туре АПЛ.