«Уотфорд» победил «Тоттенхэм» в четвёртом туре АПЛ

«Уотфорд» одержал волевую победу над лондонским клубом «Тоттенхэм Хотспур» в матче четвёртого тура Английской премьер-лиги (АПЛ).

Встреча, прошедшая в Уотфорде, завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев поля.

«Тоттенхэм» вышел вперёд на 53-й минуте после автогола Абдулайе Дукуре. «Уотфорд» на 69-й минуте восстановил паритет благодаря голу Троя Дини, а на 76-й минуте повёл в счёте после точного удара Крэйга Кэткарта.

В пятом туре «Уотфорд» на своём поле примет «Манчестер Юнайтед», а «Тоттенхэм» в Лондоне сыграет с «Ливерпулем».

Ранее сообщалось, что футболист «Арсенала» может быть оштрафован за празднование гола в матче АПЛ.