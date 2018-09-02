Тренер «Енисея» заявил, что расстроен ничьей с «Арсеналом» в матче РПЛ

Главный тренер красноярского «Енисея» Дмитрий Аленичев прокомментировал ничью с тульским «Арсеналом» в матче шестого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

«В первую очередь расстроен результатом. Конечно, мы настраивались на победу. Хотелось закончить этот непростой шестиматчевый период до перерыва на хорошей ноте, победив. Но не удалось этого сделать», — приводит слова Аленичева «Чемпионат» со ссылкой на эфир «Матч ТВ».

Он отметил, что ничья — закономерный результат прошедшего матча.

«Думаю, ни у нас, ни у соперника не было 100-процентных голевых моментов, только некая опасность возникала после стандартных положений. Так что вполне заслуженная ничья», — добавил тренер.

Ранее сообщалось, что «Енисей» и тульский «Арсенал» не выявили победителя в матче шестого тура РПЛ.