Тренер «Енисея» заявил, что расстроен ничьей с «Арсеналом» в матче РПЛ
- РИА Новости
«В первую очередь расстроен результатом. Конечно, мы настраивались на победу. Хотелось закончить этот непростой шестиматчевый период до перерыва на хорошей ноте, победив. Но не удалось этого сделать», — приводит слова Аленичева «Чемпионат» со ссылкой на эфир «Матч ТВ».
Он отметил, что ничья — закономерный результат прошедшего матча.
«Думаю, ни у нас, ни у соперника не было 100-процентных голевых моментов, только некая опасность возникала после стандартных положений. Так что вполне заслуженная ничья», — добавил тренер.
Ранее сообщалось, что «Енисей» и тульский «Арсенал» не выявили победителя в матче шестого тура РПЛ.