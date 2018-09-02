Фигурист Траньков заявил, что рад уходу Промеса из «Спартака»

Короткая ссылка
Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Максим Траньков в преддверии матча «Зенит» — «Спартак» прокомментировал переход голландского хавбека Квинси Промеса из московского клуба в испанскую «Севилью».
Фигурист Траньков заявил, что рад уходу Промеса из «Спартака»
  • РИА Новости

«Сегодня самая главная проверка для «Зенита». Конечно, «Спартак» — главный соперник. Я его не ненавижу, но не симпатизирую, так уж повелось. Но когда они играют в Европе, я за «Спартак» болею тоже. Когда Промес ушёл, я порадовался, конечно. Он лучший игрок «Спартака» последних лет», — приводит слова Транькова «Чемпионат».

Матч шестого тура РПЛ «Зенит» — «Спартак» пройдёт 2 сентября в Санкт-Петербурге.

31 августа Промес перешёл из «Спартака» в «Севилью». По информации СМИ, сумма трансфера составила €21 млн, а контракт с футболистом рассчитан на пять лет.

Ранее сообщалось, что тренер «Севильи» не исключил дебюта Промеса в матче с «Бетисом».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить