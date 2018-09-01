Тренер «Севильи» не исключил дебюта Промеса в матче с «Бетисом»

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Главный тренер испанского футбольного клуба «Севилья» Пабло Мачин оценил шансы голландского полузащитника Квинси Промеса дебютировать в составе новой команды в ближайшем матче Примеры с «Бетисом».
Тренер «Севильи» не исключил дебюта Промеса в матче с «Бетисом»
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«Да, сегодня Промес провёл первую тренировку. Завтра мы примем решение о том, будет ли он играть в матче с «Бетисом», — приводит слова Мачина пресс-служба клуба.

Он отметил, что голландкий хавбек ещё не изучил всей игровой схемы команды и других тактических деталей.

«Думаю, если это будет необходимо и если его желание будет сильно, то он сможет это компенсировать своими действиями. Промес сейчас находится в отличной форме», — добавил специалист.

Матч третьего тура Примеры «Реал Бетис» — «Севилья» состоится 2 сентября на стадионе «Бенито Вильямарин».

31 августа голландский полузащитник Промес перешёл из «Спартака» в «Севилью». По информации СМИ, сумма трансфера составила €21 млн, а контракт с футболистом рассчитан на пять лет.

Ранее главный тренер «Спартака» Массимо Каррера заявил, что уход Промеса не повлияет на результаты команды.

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