Тренер «Севильи» не исключил дебюта Промеса в матче с «Бетисом»

Главный тренер испанского футбольного клуба «Севилья» Пабло Мачин оценил шансы голландского полузащитника Квинси Промеса дебютировать в составе новой команды в ближайшем матче Примеры с «Бетисом».

«Да, сегодня Промес провёл первую тренировку. Завтра мы примем решение о том, будет ли он играть в матче с «Бетисом», — приводит слова Мачина пресс-служба клуба.

Он отметил, что голландкий хавбек ещё не изучил всей игровой схемы команды и других тактических деталей.

«Думаю, если это будет необходимо и если его желание будет сильно, то он сможет это компенсировать своими действиями. Промес сейчас находится в отличной форме», — добавил специалист.

Матч третьего тура Примеры «Реал Бетис» — «Севилья» состоится 2 сентября на стадионе «Бенито Вильямарин».

31 августа голландский полузащитник Промес перешёл из «Спартака» в «Севилью». По информации СМИ, сумма трансфера составила €21 млн, а контракт с футболистом рассчитан на пять лет.

Ранее главный тренер «Спартака» Массимо Каррера заявил, что уход Промеса не повлияет на результаты команды.