Сайнс заявил, что всегда был уверен: Квят сможет вернуться в «Формулу-1»

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Испанский пилот «Рено» Карлос Сайнс прокомментировал информацию о возможном возвращении россиянина Даниила Квята в «Торо Россо», за которую они вместе выступали в сезонах 2016 и 2017 года.
Сайнс заявил, что всегда был уверен: Квят сможет вернуться в «Формулу-1»
  • © HOCH ZWEI
  • globallookpress.com

«Я считаю, что Даня — один из самых талантливых пилотов, против которых я когда-либо гонялся. Когда он покинул «Формулу-1», я не знаю почему, но у меня было убеждение, что однажды он вернётся», — приводит слова Сайнса Motorsport.

Он отметил, что за всё время совместных выступлений — не только в «Формуле-1», но и в младших сериях — Квяту всегда удавалось преодолевать возникающие трудности.

«Я сразу сказал моему менеджеру, моему отцу: «У меня есть чувство, что это не конец, этот парень ещё обязательно вернётся» — и смотрите, очень похоже, что у него появился хороший шанс. Я был бы очень за него рад, если бы он вернулся», — добавил испанец.

Зимой 2018 года после увольнения из «Торо Россо» Квят стал пилотом по развитию «Феррари».

Ранее сообщалось, что в «Ред Булле» подтвердили информацию о возможном возвращении Квята в «Торо Россо».

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