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Руководитель «Ред Булла» подтвердил информацию о возможном возвращении Квята в «Торо Россо»

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Руководитель «Ред Булла» Кристиан Хорнер подтвердил информацию о возможном возвращении россиянина Даниила Квята в команду «Формулы-1» «Торо Россо» в качестве основного пилота.
Руководитель «Ред Булла» подтвердил информацию о возможном возвращении Квята в «Торо Россо»
  • © HOCH ZWEI
  • globallookpress.com

«В это время года всегда появляется много слухов. Вопрос с составом в «Торо Россо» остаётся открытым, мы рассматриваем все варианты. Квят — один из списка кандидатов», — приводит слова Хорнера Race Fans.

Российский гонщик выступал в «Формуле-1» с 2014 по 2017 год. За рулём болида «Торо Россо» он провёл сезон-2014, большую часть сезона-2016 и полный сезон-2017. Весь сезон-2015 и первые четыре этапа 2016 года россиянин выступал за «Ред Булл».

Зимой 2018 года, после увольнения из «Торо Россо», Квят стал пилотом по развитию «Феррари».

Ранее сообщалось, что Квят может вернуться в «Торо Россо» в 2019 году.

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