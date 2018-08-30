СМИ: Квят может вернуться в «Торо Россо» в 2019 году

Российский пилот по развитию «Феррари» Даниил Квят может вновь стать основным гонщиком команды «Торо Россо» на сезон 2019 года «Формулы-1».

Как сообщает Motorsport, данная ситуация возникла после решения перейти в «Рено» пилота «Ред Булл» Даниэля Риккардо, место которого займёт бывший партнёр Квята по «Торо Россо» Пьер Гасли.

Отмечается, что у команды нет вариантов в молодёжной программе «Ред Булл», пилоты которой, по мнению руководства, ещё не готовы к «Формуле-1», в то время как 24-летний россиянин обладает достаточным опытом выступлений в чемпионате.

Квят выступал в «Формуле-1» с 2014 по 2017 год. За рулём болида «Торо Россо» он провёл сезон-2014, большую часть сезона-2016 и полный сезон 2017 года. Весь сезон-2015 и первые четыре этапа 2016 года россиянин выступал за «Ред Булл».

Зимой 2018 года, после увольнения из «Торо Россо», Квят стал пилотом по развитию «Феррари».

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