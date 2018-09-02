Тренер Камельзон считает, что Шарапова задавила Остапенко авторитетом

Заслуженный тренер России Владимир Камельзон считает, что россиянка Мария Шарапова задавила представительницу Латвии Елену Остапенко авторитетом в матче третьего раунда Открытого чемпионата США по теннису.

Эксперт вспомнил, как Остапенко принесла победу Латвии в матче с Россией в Кубке Федерации. По его словам, в матче с Шараповой на US Open латвийка показала свою самую худшую игру.

«Шараповой удалось настроить свою подачу, и у меня сложилось впечатление, что на соперницу очень сильно действовала фамилия Марии. Авторитет Шараповой вгонял Остапенко в паническое состояние, хотя было видно, что она очень хочет выиграть», — цитирует Камельзона РИА Новости.

Тренер добавил, что лёгкая победа над Остапенко должна помочь Шараповой в матче следующего раунда против испанки Карлы Суарес Наварро. Он заявил, что главным оружием россиянки в матче против Наварро должна стать успешная первая подача.

Ранее Остапенко назвала причины поражения в матче с Шараповой.