Главный тренер «Коламбуса» разочарован возможным уходом российских хоккеистов Панарина и Бобровского

Главный тренер «Коламбус Блю Джекетс», выступающего в Национальной хоккейной лиге (НХЛ), Джон Торторелла заявил, что продление контрактов с российскими хоккеистами, вратарём Сергеем Бобровским и нападающим Артемием Панариным, является одной из приоритетных задач на предстоящий сезон.

«Я не сумасшедший и понимаю, что это их выбор и их жизнь. Я не злюсь ни на одного из них. Я смотрю на Панарина, мне очень нравится с ним работать. Он мне нравится и как человек, и как игрок. Он заразителен своим энтузиазмом, но я разочарован тем, что он может уйти», — приводит слова Тортореллы The Athletic.

Он также сказал, что неопределённость с контрактом у российских хоккеистов не скажется на отношении тренера и их игровом времени.

Контракт Панарина действителен до конца сезона-2018/19, после чего он станет неограниченно свободным агентом.

Ранее Панарин заявил, что переживает из-за ситуации с новым контрактом.