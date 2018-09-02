Ловчев: ЦСКА на своём поле ловит кайф от игры

Известный футбольный эксперт, бывший игрок московского «Спартака» Евгений Ловчев выделил игру столичного ЦСКА на своём стадионе в рамках матчей Российской премьер-лиги (РПЛ).

«ЦСКА на своём поле ловит кайф от игры. При своих зрителях, на родном стадионе... Парням нравится общаться на поле — есть пас, есть голы. И психологический фон у них хороший», — написал Ловчев в своём Facebook.

Он также сказал, что находится в предвкушении сентябрьского матча между столичными армейцами и московским «Спартаком». По мнению эксперта, красно-белые обладают более качественными футболистами, тогда как сила ЦСКА в молодости и свежести игроков.

Ранее Евгений Ловчев заявил, что не изменил своего мнения по поводу перспектив московского ЦСКА в Российской премьер-лиге (РПЛ).