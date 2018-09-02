Ловчев: ЦСКА на своём поле ловит кайф от игры
- РИА Новости
«ЦСКА на своём поле ловит кайф от игры. При своих зрителях, на родном стадионе... Парням нравится общаться на поле — есть пас, есть голы. И психологический фон у них хороший», — написал Ловчев в своём Facebook.
Он также сказал, что находится в предвкушении сентябрьского матча между столичными армейцами и московским «Спартаком». По мнению эксперта, красно-белые обладают более качественными футболистами, тогда как сила ЦСКА в молодости и свежести игроков.
Ранее Евгений Ловчев заявил, что не изменил своего мнения по поводу перспектив московского ЦСКА в Российской премьер-лиге (РПЛ).