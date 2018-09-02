Мбаппе прокомментировал своё удаление в матче с «Нимом»

Нападающий «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе прокомментировал своё удаление в матче чемпионата Франции с «Нимом».

На 94-й минуте Мбаппе после нарушения правил со стороны игрока «Нима» Тейи Саванье толкнул соперника.

A red card for Kylian Mbappe!



The PSG forward lost it towards the end of his side's Ligue 1 clash with Nimes. 😮#PSG#Ligue1pic.twitter.com/pSLfL8i1MH — Goal UK (@GoalUK) 1 сентября 2018 г.

«Мне нужно учиться держать себя в руках, когда играю в таком клубе. Но грубость в мою сторону происходит каждые выходные. Видимо, я получу несколько красных карточек, прежде чем смогу спокойно на это реагировать», — цитирует Мбаппе Sportskeeda.

Он заявил, что не жалеет о своём проступке и добавил, что будеть продолжать отвечать грубостью на грубость. По мнению нападающего, защитник даже не старался сыграть в мяч.

«Я готов предстать перед комиссией, которая будет рассматривать это дело. И я буду защищать себя. Мне кажется, что в футболе не должно быть таких подкатов», — заявил Мбаппе.

Ранее «Пари Сен-Жермен» в гостях одержал победу над «Нимом» в матче четвёртого тура чемпионата Франции по футболу.