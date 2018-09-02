Мбаппе прокомментировал своё удаление в матче с «Нимом»

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Нападающий «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе прокомментировал своё удаление в матче чемпионата Франции с «Нимом».

На 94-й минуте Мбаппе после нарушения правил со стороны игрока «Нима» Тейи Саванье толкнул соперника.

«Мне нужно учиться держать себя в руках, когда играю в таком клубе. Но грубость в мою сторону происходит каждые выходные. Видимо, я получу несколько красных карточек, прежде чем смогу спокойно на это реагировать», — цитирует Мбаппе Sportskeeda.

Он заявил, что не жалеет о своём проступке и добавил, что будеть продолжать отвечать грубостью на грубость. По мнению нападающего, защитник даже не старался сыграть в мяч.

«Я готов предстать перед комиссией, которая будет рассматривать это дело. И я буду защищать себя. Мне кажется, что в футболе не должно быть таких подкатов», — заявил Мбаппе.

Ранее «Пари Сен-Жермен» в гостях одержал победу над «Нимом» в матче четвёртого тура чемпионата Франции по футболу.

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